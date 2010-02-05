Курс НБУ на 05.02.10
01:09, 05 лютого 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 05.02.10100 USD - 800.1200 (4 лютого - 800.1200)100 EUR - 1107.9262 (4 лютого - 1118.8878)10 RUR - 2.6666 (4 лютого - 2.6780)Облікові курси банківських металів на 05.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88213.23 (4 лютого-89493.42)961 XAG 10 Срібло-1290.59 (4 лютого-1343.40)962XPT10Платина-124018.60(4 лютого-126899.03)964 XPD 10 Паладій-34405.16 (4 лютого-35685.35)
Офіційний курс НБУ на 05.02.10
100 USD - 800.1200 (4 лютого - 800.1200)
100 EUR - 1107.9262 (4 лютого - 1118.8878)
10 RUR - 2.6666 (4 лютого - 2.6780)
Облікові курси банківських металів на 05.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-88213.23 (4 лютого-89493.42)
961 XAG 10 Срібло-1290.59 (4 лютого-1343.40)
962XPT10Платина-124018.60(4 лютого-126899.03)
964 XPD 10 Паладій-34405.16 (4 лютого-35685.35)
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