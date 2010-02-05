Анонс на 5 лютого

Шевченківський районний суд м. Києва розгляне адміністративний позов Віталія Кличка про скасування розпоряджень КМДА від 31.08.09 № 978-981 про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

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Прес-конференція: "Компанія "Еконія", що є власником торгової марки «Малятко» (дитяча питна негазована вода) повідомляє про призупинення роботи підприємства у зв`язку з рейдерським захопленням території заводу, яке відбулося вранці 4 лютого 2010 року". Учасники: президент компанії «Економ» - Варагаш Ірина, голова правління компанії «Економ» - Денисенко Олексій, юрист компанії «Економ» - Скляренко Олександр, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців - Семидідько Андрій.

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Круглий стіл на тему: "Причини та прогнози зростання цін на продукти харчування в Україні". Питання: політичні причини зростання цін на продукти харчування; економічні причини зростання цін на продукти харчування; прогнози динаміки зростання цін на продукти у 2010 році; можливі методи регулювання цін на продукти харчування.

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Працюватиме пряма телефонна лінія Кабінету міністрів за участю заступників міністра праці та соціальної політики. У 13-40 відбудеться брифінг перший заступник міністра праці та соціальної політики Павла Розенка і заст.міністра Олени Гарячої для представників ЗМІ на тему: "Підсумки 2009 року та пріоритетні напрямки соціальної політики на 2010 рік".

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Прес-конференція на тему: «Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання потребують змін!» Запрошені: Олег Соболєв, виконавчий директор Асоціації учасників ринку бездротових мереж передач даних (Wireless Ukraine); Володимир Загородній, перший заступник голови Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; Сергій Колобов, голова Національної комісії з питань регулювання зв`язку; Вадим Коновалов, заст.начальника Головного управління зв`язку, інформатизації та захисту інформації КМДА, начальник управління телекомунікацій і зв`язку; Володимир Бабенко, заст.начальника управління телекомунікацій та зв`язку, начальник відділу телекомунікаційного забезпечення та розвитку зв`язку КМДА; представник Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

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