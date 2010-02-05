Анонс на 5 лютого
Пряма телефонна лінія Кабміну. Круглий стіл "Причини і прогнози зростання цін на продукти харчування". Компанія Student Adventure Україна проведе Ярмарок вакансій.
Шевченківський районний суд м. Києва розгляне адміністративний позов Віталія Кличка щодо скасування розпоряджень КМДА від 31.08.09 № 978-981 про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.
Прес-конференція щодо рейдерського захоплення заводу з виробництва дитячої питної води і дитячого харчування (ТМ Малятко).
Круглий стіл на тему: "Причини і прогнози зростання цін на продукти харчування в Україні".
Перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов візьме участь у відкритті державної мережі аптек на базі Укрпошти.
Компанія Student Adventure Україна проведе Ярмарок вакансій для українських студентів, які планують провести літні канікули за програмою культурно-освітнього обміну Work and Travel USA.
Прес-конференція на тему: «Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання потребують змін!».
Прес-конференція на тему: "Покінчити з безквартир’ям військовослужбовців реально за п’ять років" .