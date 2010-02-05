Анонс на 5 лютого

Шевченківський районний суд м. Києва розгляне адміністративний позов Віталія Кличка щодо скасування розпоряджень КМДА від 31.08.09 № 978-981 про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Прес-конференція щодо рейдерського захоплення заводу з виробництва дитячої питної води і дитячого харчування (ТМ Малятко).

Круглий стіл на тему: "Причини і прогнози зростання цін на продукти харчування в Україні".

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов візьме участь у відкритті державної мережі аптек на базі Укрпошти.

Компанія Student Adventure Україна проведе Ярмарок вакансій для українських студентів, які планують провести літні канікули за програмою культурно-освітнього обміну Work and Travel USA.

Прес-конференція на тему: «Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання потребують змін!».

Прес-конференція на тему: "Покінчити з безквартир’ям військовослужбовців реально за п’ять років" .