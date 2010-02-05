Столичні підприємці допустили порушень на 1,3 млрд. грн. - КРУ

Протягом минулого року працівники Контрольно-ревізійного управління в м. Києві провели 604 ревізії, під час яких на 567 об’єктах контролю виявлені фінансові порушення на загальну суму майже 1,3 млрд. грн.

Як повідомляє прес-служба столичного КРУ, про це йшлося на розширеному засіданні колегії управління, присвяченому підсумкам роботи за рік.

Зокрема, недоотримання фінансових ресурсів становлять 24,58 млн. грн., незаконні витрати – 244,89 млн. грн., нецільове витрачання бюджетних коштів – 1,74 млн. грн., недостачі – 3,27 млн. грн., інші порушення фінансової дисципліни – 755,28 млн. грн., з яких 78,62 млн. грн. – порушення тендерного законодавства під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Крім того, внаслідок неефективних управлінських дій на 163 об’єктах контролю втрачено фінансових та матеріальних ресурсів на 264,2 млн. грн.

Для забезпечення відшкодування виявлених порушень до 201 підприємства застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та у 13 – зменшення бюджетних асигнувань.

Водночас станом на сьогодні відшкодовано порушень на 732 млн. грн., або 71%.

За результатами контрольних заходів протягом 2009 р. до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 391 посадову особу об’єктів контролю. За матеріалами ревізій порушено 15 кримінальних справ.