ПР подала заявки на проведення безстрокових акцій

До Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації надійшли заявки від столичної організацій “Партії регіонів” та ВМГО “Союз молоді регіонів України”, а також від Центрального виборчого штабу кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА на проведення безстрокових акцій в центрі Києва.

Згідно з цими заявками, текст яких має УНІАН, сьогодні, 5 лютого, заходи безстрокової акції щодо захисту Конституційних прав розпочне Союз молоді регіонів України біля КМУ, ВР, Секретаріату Президента, ЦВК, на Європейській, Михайлівській площах, біля Вищого та Київського апеляційного адміністративного суду, а також заявлений Майдан Незалежності. До участі в акції передбачено залучити до 50 тис. осіб.

Київський міський осередок Партії регіонів подав заявку про проведення заходів безстрокової “інформаційної” акції на Михайлівській площі, починаючи з 31 січня. Кількість людей, що передбачається залучити, не вказується.

Виборчий штаб В.ЯНУКОВИЧА заявив про намір провести безстрокову акцію “Україна – за чесні вибори” біля будівлі Центральної виборчої комісії, починаючи з 8 лютого. Тут планується встановити намети та сцену. Заявлено, що в заході візьмуть участь до 50 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Партії регіонів подавали заявки на проведення масових громадських акцій в центрі міста в період 17 січня і до кінця лютого. Заходи пов’язані з проведенням виборів Президента України.

Разом з тим, до мерії були подані заявки від Київської міської організації ВО “Батьківщина” на проведення безстрокової акції в центрі столиці з встановленням наметів, яка також стосується виборів Президента, починаючи з 18 січня.

Обидві політсили претендували на проведення акцій на Майдані Незалежності. Щоб уникнути “нестандартних ситуацій” керівництво міста звернулось до суду з вимогою обмежити проведення цих заходів на центральній площі міста. Своєю постановою Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги КМДА та обмежив проведення масових заходів будь-якими політичними силами чи громадськими організаціями на Майдані Незалежності до 1 березня ц.р.