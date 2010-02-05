11 лютого ВР ухвалить рішення про дострокові вибори в Києві

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що наступного тижня парламент ухвалить рішення про дострокові вибори мера Києва та Київради 30 травня.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За його словами, наступний пленарний тиждень значною мірою буде призначений розгляду ситуації за наслідками результатів другого туру виборів президента. В той же час, додав М.ТОМЕНКО, парламент повинен розглянути і питання щодо ситуації в Києві. За його словами, розгляд цього питання запланований на 11 лютого. Зокрема, наголосив М.ТОМЕНКО, до порядку денного включене питання щодо ухвалення остаточного рішення стосовно звіту ТСК ВР щодо діяльності столичної влади. Віце-спікер нагадав, що звіт ТСК був затверджений за основу. При цьому, якщо він буде затверджений остаточно це створить передумову для розгляду питання щодо дострокових виборів. Зокрема, планується розгляд двох проектів постанов про проведення дострокових виборів в Києві, автором однієї з яких є М.ТОМЕНКО.

“Я переконаний, що 11 лютого буде прийнято рішення і будуть призначені дострокові вибори Київського міського голови та Київради на 30 травня 2010 року”, - додав він. В той же час, за словами М.ТОМЕНКА, що стосується суспільних передумов для проведення позачергових виборів в Києві, то вони вже давно створені. “Кияни вже давно зрозуміли, що столицю треба звільнити від молодої команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав він.