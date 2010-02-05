Завтра в Україні суттєво похолодає

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму, а вдень і в західних областях місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя та в східних областях 17-22°, вдень 6-11° морозу; в західних областях та на крайньому півдні країни вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті, півдні Криму та Одещини близько 0°.

У Київській області завтра хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу.

У столиці вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.