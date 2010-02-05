Головне на 5 лютого

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НАК «Нафтогаз України» заплатила ВАТ «Газпром» за одержаний в січні цього року природний газ 780,224 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

За його словами, незважаючи на аномально низьку температуру в січні як в Україні, так і в Європі, українська ГТС спрацювала бездоганно. При цьому І.ДІДЕНКО зазначив, що в окремі дні добове споживання газу в Україні досягало 370 млн. куб. м, а транзитні поставки – 350 млн. куб. м на добу.

«Ми ще раз показали, що наша газотранспортна система працює бездоганно», – наголосив він.

Також І.ДІДЕНКО зауважив, що дисципліна розрахунків усередині країни залишається незадовільною. «Тільки за підтримки Кабінету Міністрів «Нафтогаз України» зміг розрахуватися за одержаний у січні російський газ», – сказав він.

Ставка транзиту російського газу територією України на 2010 рік становить 2,78 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, станом на 1 лютого п.р. у підземних сховищах газу зберігалося 18 млрд. куб. м газу, з них 98% - газ, що належить «Нафтогазу України».

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що весь нафтогазовий комплекс України працює у штатному режимі, щодобовий видобуток газу – на рівні 58-60 млн. куб. м, «тому ми спокійно дивимося на закінчення опалювального сезону».

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» 300 млн. грн. дивідендів з чистого прибутку компанії за 2006-2008 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

За його словами, платіж було проведено вчора, а сьогодні «Нафтогаз України» очікує на другий платіж від «Укрнафти» на суму 400 млн. грн.

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що отримані компанією кошти від «Укрнафти» не використовувалися при розрахунках з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні російський газ.

Фінанси

Упродовж 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (на 59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн., або 37 млрд. 749,33 млн. дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, збільшення суми держборгу відбулося здебільшого за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для збільшення статутних капіталів банків і НАК «Нафтогаз України» (на суму 44 млрд. грн., або 39,3% зростання обсягу боргу) і для поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 4,7 млрд. грн., або 4,2%), отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (на суму 36,9 млрд. грн., або 32,9%), отримання першої програмної позики Світового банку на реабілітацію фінансового сектору (на суму 3,2 млрд. грн., або 2,9%) і зростання курсів іноземних валют до гривні (на суму 5,8 млрд. грн., або 5,2%).

За даними Мінфіну, на 31 грудня 2009 року державний і гарантований державою зовнішній борг становив 196 млрд. 295 млн. 489,41 тис. грн. (65,12% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 583 млн. 029,37 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 105 млрд. 132 млн. 919,41 тис. грн. (34,88%), або 13 млрд. 166 млн. 301,74 тис. дол.

Державний борг України на 31 грудня 2009 року становив 211 млрд. 622 млн. 388,29 тис. грн. (70,21%), або 26 млрд. 502 млн. 490,73 тис. дол.

Статтею 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлено граничний розмір державного боргу України в сумі 193 млрд. 076 млн. 747,3 тис. грн.

У Мінфіні повідомили, що перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить 18 млрд. 545 млн. 641 тис. грн. і зумовлене як здійсненням державних запозичень відповідно до статті 85 у сумі більшій, ніж передбачено доповненням №2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», так і зростанням фактичних курсів іноземних валют проти прогнозних, які застосовувалися при плануванні Державного бюджету.

Також повідомляється, що державний зовнішній борг становить 120 млрд. 552 млн. 311,52 тис. грн. (39,99%), або 15 млрд. 097 млн. 346,48 тис. дол. Державний внутрішній борг становить 91 млрд. 070 млн. 076,77 тис. грн. (30,21%), або 11 млрд. 405 млн. 144,25 тис. дол.

Гарантований державою борг України становить 89 млрд. 806 млн. 020,53 тис. грн. (29,79%), або 11 млрд. 246 млн. 840,38 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 75 млрд. 743 млн. 177,89 тис. грн. (25,13%), або 9 млрд. 485 млн. 682,89 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 062 млн. 842,64 тис. грн. (4,5%), або 1 млрд. 761 млн. 157,49 тис. дол.

При цьому державний зовнішній борг збільшився на 34 млрд. 529 млн. 209,73 тис. грн. (40,14%), здебільшого за рахунок траншу кредиту МВФ (на суму 36,9 млрд. грн.) і зростання курсів валют до гривні (на суму 3 млрд. грн.), державний внутрішній борг – на 46 млрд. 403 млн. 529,18 тис. грн. (103,89%), здебільшого за рахунок випуску ОВДП для збільшення статутних капіталів банків і НАК «Нафтогаз України» (на суму 44 млрд. грн.).

Гарантований державою борг України збільшився на 31 млрд. 085 млн. 283,09 тис. грн. (52,94%), що пов`язано як зі змінами курсів валют (на суму 2,8 млрд. грн.), так і з отриманням другого траншу кредиту МВФ (на суму 10,1 млрд. грн.) і випуском облігацій НАК «Нафтогаз України» під державні гарантії (на суму 12,8 млрд. грн.).

Валові міжнародні резерви Національного банку України в січні 2010 року, за оперативними даними, зменшилися на 4,6% – до 25 млрд. 285,8 млн. дол.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за січень 2010 р. становив 8 млрд. 441 млн. дол. При цьому, сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 1 млрд. 079,6 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками січня 2010 р. становив 2 млрд. 270,8 млн. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення – 718,6 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню – 1 млрд. 552,2 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 57,7 млн. дол., і на 29 січня 2010 р. становили 13 млрд. 854 млн. дол.

Також повідомляється, що в 2009 році приріст реального ефективного обмінного курсу гривні щодо грудня 2008 року становив 0,3%. При цьому номінальний ефективний обмінний курс гривні впродовж року зменшився на 5,7% переважно через її девальвацію щодо валют країн - основних торгових партнерів України.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0230/8,0460, до 12:00 звузився спред – 8,0240/8,0385. На час закриття торгів цінові рівні виросли до 8,0550/8,0750 грн./долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируванням 0,2630/0,2638, до 12:00 ціни зосередилися в діапазоні 0,2631/0,2636. На час закриття ціни піднялися до 0,2634/0,2640. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів досяг 30,4300 (+0,2625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару евро-долар змінювались у діапазоні 1,3650/1,3740. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 10,9675/11,0020, до 12:00 ціни зафіксувалися на рівні 10,9790/11,0015. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні підскочили до 11,0240/11,0470.

(УНІАН)