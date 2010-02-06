Україна готується назвати свого Президента

В Україні настає “день тиші” перед призначеним на 7 лютого другим туром виборів Президента.

Сьогоні політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.

Згідно з законодавством, уночі всі передвиборчі агітаційні матеріали мають бути зняті.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів Президента України відбувся 17 січня. У ньому брали участь 18 кандидатів - Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ.

Відповідно до офіційних результатів голосування 17 січня, до другого туру президентських виборів вийшли В.ЯНУКОВИЧ, який отримав 35,32% голосів виборців, та Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.