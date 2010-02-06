Тимошенко назвала свої досягнення на посту прем'єра

об`єктКандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала свої досягненні на посту глави уряду впродовж останніх двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, свої досягнення вона перелічила в ефірі телеканала ICTV.

Головним досягненням Ю.ТИМОШЕНКО вважає збереження в державній власності стратегічних об`єктів економіки.

«Досягненням є те, що я, як прем`єр-міністр, змогла продемонструвати, що за два роки мого прем`єрства, незважаючи на весь тиск, на всі проблеми, я не дала у держави забрати жодного стратегічного об`єкту. Я не дала провести тіньову приватизацію, не дала можливості забрати стратегічні родовища, значущі об`єкти власності, заводи, які становлять славу (України) у світі, – я не дала цього зробити», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також зазначила, що завдяки їй, у власності та управлінні держави залишаються газотранспортна система, шельф Чорного моря, система атомних електростанцій, успішно працює «Укрзалізниця».

«Все, що стосується стратегічних об`єктів, – всі будинки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що хотіла б, щоб кожен державний чиновник так само ставився до державної власності.

Також Ю.ТИМОШЕНКО своїми досягненнями вважає створення бази для енергетичної незалежності, підготовку до створення в 2011 році повного циклу виробництва ядерного палива і збереження в держвласності вугільних шахт, відновлення розвитку високотехнологічних космічної і авіаційної галузей.

Крім того, досягненням у своїй роботі на посту прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО вважає те, що в 2009 році в Україні вперше за останні роки показник народжуваності перевищив показник смертності.

Разом з цим, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у її опонентів, судячи за їхніми заявами, просто немає серйозних приводів для критики.

«Пригадайте, за що критикують. То сукня моя не подобається, то підбори, то рядок у декларації, який, вони самі не знають, як трактується. Максимум, що вони могли знайти – сукня, яка їм не подобається. Вони не можуть нічого знайти. Я хочу, щоб так кожен політик залишав свою посаду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.