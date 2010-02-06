Кучма радить новому Президенту свій перший візит здійснити до Москви

Екс-президент України Леонід КУЧМА радить новому Президенту України свій перший візит здійснити до Москви.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Я б полетів до Москви. Абсолютно повинні бути чесні, відкриті, прозорі переговори, розмови», - сказав Л.КУЧМА.

На його думку, домовленості між Україною й Росією мають бути відкритими. «Щоб не було таких, як підписувалася газова домовленість. Ніхто й досі не бачив цього договору», - сказав він.

Водночас Л.КУЧМА підкреслив, що Росія теж повинна навчитися слухати й чути.

Екс-президент висловив упевненість, що в України немає майбутнього без найтіснішої співпраці з Росією.

Що стосується Євросоюзу, то Україна, на його думку, повинна також мати найтісніші відносини з Європою. «Так, Європа - це демократичні цінності й таке інше, можна перераховувати багато. Так, в Європі й інвестиції, в Європі високі технології. Ми обов`язково повинні з ними співпрацювати. І культура, і все», - підкреслив Л.КУЧМА.

Він зазначив, що при цьому в Україні повинні чітко розуміти, що Європа не бачить Україну в складі Європейського Союзу. «Дай Боже розібратися зі своїми проблемами. А у них проблем не так уже зверху, та й історія нашої незалежності, я не можу навести жодного прикладу, щоб Захід прийшов до нас із високими технологіями. Немає таких прикладів у України», - вважає Л.КУЧМА.

На його думку, з урахуванням усього цього Україна та Росія повинні в першу чергу переглянути свої відносини, які повинні базуватися на рівноправних умовах, умовах партнерства.

«Знаєте, в Москві багато хто, не хочу пальцем показувати, виходять із того: ми сказали, а ви так повинні робити. Вони не хочуть слухати й розуміти, що у нас теж може бути думка з того або іншого питання, зокрема міжнародного. Якщо ти васал - так, ти влаштовуєш. Якщо ти партнер - так чого ми маємо час витрачати на умовляння когось?» - зазначив Л.КУЧМА.