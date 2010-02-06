Курс НБУ на 08.02.10

Офіційний курс НБУ на 08.02.10100 USD - 800.0400 (5 лютого - 800.1200)100 EUR - 1095.3348 (5 лютого - 1107.9262)10 RUR - 2.6260 (5 лютого-2.6666)Облікові курси банківських металів на 08.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-84184.21 (5 лютого-88213.23)961 XAG 10 Срібло-1213.66 (5 лютого-1290.59)962XPT10Платина-118165.91(5 лютого-124018.60)964 XPD 10 Паладій-30961.55 (5 лютого-34405.16)

Офіційний курс НБУ на 08.02.10 100 USD - 800.0400 (5 лютого - 800.1200) 100 EUR - 1095.3348 (5 лютого - 1107.9262) 10 RUR - 2.6260 (5 лютого-2.6666) Облікові курси банківських металів на 08.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-84184.21 (5 лютого-88213.23) 961 XAG 10 Срібло-1213.66 (5 лютого-1290.59) 962XPT10Платина-118165.91(5 лютого-124018.60) 964 XPD 10 Паладій-30961.55 (5 лютого-34405.16)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter