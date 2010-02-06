ГОЛОВНЕ на 6 лютого

Хроніка дня

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Україні сьогодні “день тиші”

В Україні настає “день тиші” перед призначеним на 7 лютого другим туром виборів Президента.

Сьогодні політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.

Згідно з законодавством, уночі всі передвиборчі агітаційні матеріали мають бути зняті.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів Президента України відбувся 17 січня. У ньому брали участь 18 кандидатів - Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ.

Відповідно до офіційних результатів голосування 17 січня, до другого туру президентських виборів вийшли В.ЯНУКОВИЧ, який отримав 35,32% голосів виборців, та Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.

ПЕК

Газпром почне платити «Нафтогазу» за транзит

У НАК «Нафтогаз України» очікують, що розмір передоплати транзиту газу, що залишився з минулого року, буде відпрацьований транзитом газу в січні і лютому поточного року, і транзит газу в березні може відбуватися вже за «живі гроші».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він уточнив, що торік «Нафтогаз» одержав від «Газпрому» передоплату за транзит у розмірі 2,15 млрд. доларів, що приблизно відповідало оплаті планованого минулого року газу, проте через скорочення обсягу транзиту на початок 2010 року залишилися не відпрацьованими близько 700 млн. доларів.

За словами І.ДІДЕНКА, в січні транзит газу через територію України становив близько 9,5 млрд. кубометрів, і за новою ціною вартість транзиту цього газу становить більш як 300 млн. доларів.

«Більш як 300 млн. доларів ми вже відпрацювали. Решта авансу ми плануємо відпрацювати в лютому. І в квітні за підсумками березня ми вже одержимо живий платіж», - сказав І.ДІДЕНКО.

Більшу частину газу в ПСГ планується закачати у I і IV кварталах

Більшу частину газу, що закуповується у «Газпрому» в 2010 році, НАК «Нафтогаз України» планує закачати в підземні сховища газу в першому і четвертому кварталах року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він зазначив, що в першому кварталі планується закачати приблизно 8,5 млрд. кубометрів, при тому, що мінімальний обсяг річної закупівлі становить 27 млрд. кубометрів.

«Природно, ми хочемо більше взяти в першому і четвертому кварталі», - сказав І.ДІДЕНКО.

Фінанси

Бюджетні надходження у січні збільшилися завдяки затримкам з ПДВ

Збільшення бюджетних надходжень у січні 2010 року пояснюється затримками з відшкодуванням ПДВ, використанням ресурсу держпідприємств і підвищенням ставок акцизів.

Про це йдеться в аналітичній записці прес-служби Президента про виконання держбюджету в січні 2010 року, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними Державного казначейства, у січні до загального і спеціального фондів держбюджету мобілізовано 13,9 млрд. грн. доходів (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), що на 13,7%, або на 1,7 млрд. грн. більше, ніж у січні 2009 року.

До спеціального фонду держбюджету мобілізовано 1,4 млрд. грн., до загального фонду – 12,5 млрд. грн., що на 37,4%, або на 3,4 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року.

У січні Державна податкова адміністрація України перерахувала до загального фонду держбюджету 6,3 млрд. грн., що на 1,9 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними чинниками такого збільшення стали затримка бюджетного відшкодування ПДВ і істотне зростання у 2009 році ставок акцизного збору на більшість підакцизних товарів.

У січні цього року органами ДПАУ мобілізовано 3,8 млрд. грн. ПДВ (без урахування здійсненого бюджетного відшкодування податку), тоді як у січні минулого року – 4,1 млрд. грн. Обсяги відшкодування з бюджету ПДВ зменшилися на 1,6 млрд. грн. Якщо в січні 2009 р. з бюджету було відшкодовано 2,3 млрд. грн., то у січні ц.р. – 698,4 млн. грн.

За оперативними даними платіжного балансу за жовтень 2009 р., спостерігалося зростання вартості обсягів експорту, він становив 4,2 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з минулим місяцем на 11,9%. Таке збільшення відбулося переважно за рахунок зростання обсягів експорту металургійної (на 18,3%) і машинобудівної (на 8,8%) продукції. Відповідно, обсяги відшкодування ПДВ з бюджету в січні мали рости.

Натомість, за місяць суми, які підлягають бюджетному відшкодуванню і по яких термін відшкодування закінчився, зросли на 1,1 млрд. грн., або 17,2%. Усього на 1 лютого прострочено бюджетне відшкодування на суму 7,3 млрд. грн. У цілому дана сума за місяць збільшилася на 3 млрд. грн. (на 14%) і на 1 лютого становила 24,9 млрд. грн. проти 21,8 млрд. грн. на початок 2010 р.

Порівняно з січнем 2009 р. майже подвоївся збір акцизу з вироблених в Україні товарів (приріст 0,8 млрд. грн.), що дозволило компенсувати скорочення доходів від таких основних бюджетоформуючих податків, як податок на прибуток (зменшення на 0,4 млрд. грн.) і ПДВ (зменшення на 0,3 млрд. грн.).

У січні 2010 р. Держмитслужба забезпечила 43,5% доходів загального фонду держбюджету (5,4 млрд. грн.), що на 2,4 млрд. грн., або у 1,8 разу більше порівняно з січнем 2009 р. Це відбулося в основному за рахунок сплати НАК «Нафтогаз України» ПДВ під час розмитнення імпортованого природного газу (1,6 млрд. грн.).

По витратах загального фонду держбюджету відкрито асигнувань на суму 16,1 млрд. грн., що становить 99,6 % тимчасового розпису на січень.

Ситуація з виконанням бюджету в січні підтверджує тяжкий стан, в якому перебуває економіка, наголошується в аналітичній записці.

Всі статті витрат, окрім зарплати і пенсій, фінансуються зі значними проблемами, що пов`язане з істотними розривами в очікуваних доходах і витратах.

Крім того, необхідно постійно надавати позики Пенсійному фонду. У січні ПФ була надана позика на суму майже 4 млрд. грн.

Уряд намагається приховати реальний стан справ, що призводить до руйнівних наслідків бюджетного недофінансування в усіх сферах, наголошують у Секретаріаті Президента.

НБУ: Уряд має забезпечити передбачуваність економічної політики

Уряд має забезпечити передбачуваність економічної, перш за все, фіскальної політики як мінімум на три роки вперед. Про це заявив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор Шумило на черговому засіданні Фінансового прес-клубу, пише Дзеркало тижня.

"Необхідно вимагати від уряду і влади передбачуваності показників як мінімум на три роки, аби люди знали, що і як відбуватиметься", - підкреслив Ігор Шумило.

Він пояснив, що така передбачуваність дозволить коштам, вилученим під час кризи, в першу чергу, населенням, повернутися в банківську систему.

"Повернення цих ресурсів дозволить і збільшити фінансові можливості банківської системи, і повернути те кредитування, яке дійсно необхідне для відновлення економічного зростання вже в середньостроковій і довгостроковій перспективі".

"Ключовим моментом є те, аби була довіра. Аби люди не вважали, що можуть бути зроблені якісь кроки, які дестабілізуватимуть ситуацію на валютному ринку і призведуть надалі до досить високої інфляції і тим самим зірвуть цю стабільність", - підкреслив експерт.

Завтра невеликий сніг на заході та півдні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях та місцями у південній частині невеликий сніг, мокрий сніг, в Криму з дощем. На дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу, місцями 20-22°, вдень 8-13° морозу; у західних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°); у Криму вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному узбережжі вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у неділю опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, місцями до 22°, вдень 8-13° морозу, у Києві вночі 15-17°, вдень 9-11° морозу.