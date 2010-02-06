АНОНС на 8 лютого

Зустріч в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка з керівництвом та представниками компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Зокрема, розглядатиметься питання контролю Комитету над злиттям та поглинанням компаній, визначення антиконкурентної поведінки підприємців на ринку нафтопродуктів, дотримання конкурентного законодавства на ринку послуг з утилізації відходів.

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10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА на тему: «Хто став Президентом України: результати швидкого статистичного підрахунку». Доповідачі оприлюднять результати статистического підрахунку голосів, який проведуть короткотермінові спостерігачі ГС ОПОРА на 1003 дільницях країни та оголосять переможця президентських виборів-2010. Громадські спостерігачі розкажуть про найбільш поширені випадку порушень (підкуп, спроби зриву виборів) та коротко охарактеризуютю роботу виборчих комісій у день голосування. Учасники: Ольга Айвазовська - координатор виборчих програм ГС ОПОРА; Юрій Лісовський - координатор мережі довготривалих спостерігачів ГС ОПОРА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 063 628 68 40. Реєстрація на місці за редакционими посвідченнями.

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Засідання Узгоджувальної ради Верховної Ради.

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11-30 в УНІАН прес-конференція на тему: "Результати другого туру виборів Президента України в Луганській і Донецькій областях". Участники: заступник директора Агенства моделювання ситуацій Олексі Голобуцький, експерт Валерій Гончарук.

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12-30 в УНІАН прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Попередня оцінка голосування та підрахунку голосів на виборах Президента України 7 лютого 2010 року».

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13-30 в УНІАН прес-конференція на тему: “ENEMO представить попередній звіт про результати спостережень по дню голосування”. Європейська мережа организацій по спостереженню за виборами (ENEMO) оголлсить результати спостережень по голосуванню у другому турі виборів Президента України.

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14-30 в УНІАН преси-конференція на тему: “Попередні заяви Міжнародного Республіканського Інституту щодо результатів спостереження за виборами Президента України 7 лютого 2010 року”. * * * * *

15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція міжнародної громадської организації сприяння розвитку виборчих технолочій «За справедливі вибори». Учасники: Lidia Lawson, юрист, аналітик США; Michael Hohendalh, юрист-адвокат (Німеччина); Lev Vershynin, аналітик, політолог (Ізраїль) та ін.

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