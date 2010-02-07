Національний екзит-пол: 48,7% і 45,5%
20:47, 07 лютого 2010Різне
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Янукович лідирує
За кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,7% виборців, за кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО - 45,5%. Не підтримали жодного кандидата 5,5% виборців.
Про це свідчать результати Національного екзит-полу, який проводили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова, щойно оголошені на прес-конференції у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, координатор проведення екзит-полу Ілько КУЧЕРІВ повідомив, що всього опитано 15 тисяч 586 респондентів на 300 виборчих дільницях. Похибка не перевищує 2,5%.
І.КУЧЕРІВ додав, що уточнені результати Національного екзит-полу будуть оприлюднені о 23.00.
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