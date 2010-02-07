Янукович відкриває "нову сторінку в історії України"

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловив вдячність Богу за те, що Він допоміг відкрити нову сторінку в історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у своєму зверненні до українців після завершення другого туру виборів глави держави.

«Ми пройшли непростий шлях до цієї перемоги. Ми запропонували зміни, і український народ нас підтримав», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що на цих виборах зроблено перший крок до об’єднання країни, що дуже важливо і необхідно для нього на посту Президента.

В.ЯНУКОВИЧ також окремо звернувся до виборців Юлії ТИМОШЕНКО, а також до людей, які віддали у першому турі свої голоси іншим кандидатам. «Ваші голоси будуть враховані. Я намагатимуся проводити таку політику, щоб виправдати довіру усіх українців», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що ці вибори відкрили нові можливості для подальшого розвитку України, зокрема, стосовно економічного зростання, підвищення добробуту громадян й особливо боротьби з бідністю.

«Ми повинні побудувати успішну і сильну державу. Я дякую Богові за те, що Він допоміг відкрити нову сторінку в історії нашої країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.