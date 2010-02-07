Остаточні дані екзит-полу ICTV

Згідно з остаточними результатами екзит-полу, організованого телеканалом ICTV і проведеного компанією GFK NOP, на виборах Президента України кандидати мають такі результати: Віктор ЯНУКОВИЧ – 49,3%, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,3%, не підтримали жодного кандидата 5,4%.

Такі дані розміщені на сайті телеканалу.

У рамках екзит-полу було опитано близько 21 645 респондентів на 300 виборчих дільницях України (3 інтерв’ю на дільниці), залучено до роботи 900 інтерв’юерів на місцях, і 40 - у кол-центрі.