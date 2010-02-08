Другий тур виборів був прозорим. Хто програв, має визнати

Другий тур президентських виборів в Україні був прозорим, міжнародне співтовариство і кандидат, який програв, мають визнати переможця.

Про це заявив РІА «Новости» глава делегації спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи Матіаш ЕРШІ.

За його словами, зміни в закон про вибори Президента про скасування кворуму на засіданнях виборчих комісій, які були внесені між двома турами, не відповідають європейським демократичним нормам, проте в цьому разі вони не мали наслідків для проведення виборів.

"Це не мало впливу на вибори, вони були проведені на конкурентній основі, професійно організовані і відображають бажання українського народу в тому, кого вони хочуть бачити Президентом", - сказав М.ЕРШІ.

"Переможець має бути прийнятий міжнародним співтовариством і українським суспільством, і той, хто програв, має визнати результати виборів", - зазначив він.