Президентом Коста-Ріки стала жінка

Налагодити діалог з усіма шарами суспільства, поліпшити ситуацію у сфері охорони здоров`я, освіти і громадської безпеки вважає своїми головними завданнями представник правлячої Партії Національне звільнення (ПНЗ) Лаура ЧІНЧІЛЬЯ, яка стала першою жінкою-президентом в історії країни.

Про це вона заявила на мітингу своїх прихильників після того, як її переконливу перемогу в боротьбі за вищий державний пост переконливо підтвердили дані Верховного виборчого трибуналу, передає ІТАР-ТАСС.

Л.ЧІНЧІЛЬЯ запевнила, що має намір вести "серйозний і постійний діалог з усіма партіями і соціальними секторами суспільства". Це, за її словами, дозволить значно підвищити ефективність діяльності майбутнього уряду. Кажучи про майбутні завдання виконавчої влади, представниця ПНЗ особливо наголосила на необхідності поліпшити ситуацію у сфері забезпечення громадської безпеки. Вона зазначила, що становище у цій сфері більшість громадян вважає найгострішою проблемою, що стоїть перед країною на сьогодні. Майбутній уряд має намір також підвищити якість освіти і охорони здоров`я, і продовжить зусилля для забезпечення поступального економічного розвитку країни, сказала Л.ЧІНЧІЛЬЯ.

За останніми даними, Л.ЧІНЧІЛЬЯ отримала переконливу перемогу на виборах президента, набравши 46,8% голосів виборців після підрахунку 71,1% бюлетенів. Її головні суперники достроково визнали свою поразку. Представниця ПНЗ офіційно обійме пост глави держави 8 травня на 4-річний термін.