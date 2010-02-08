ЦВК опрацювала 90,18% протоколів
09:17, 08 лютого 2010Різне
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Янукович - 48,49% голосів виборців, Тимошенко – 45,86%
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 90,18% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,49% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,86%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,63%.
Не підтримали жодного із кандидатів 4,45% виборців.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 11 млн. 70 тис. 558 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО 10 млн. 470 тис. 39 виборців.
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