На Херсонщині підтоплено понад 2 тис. приватних будинків

В Херсонський області вже більше тижня залишаються підтопленими понад 2 тис. приватних будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, внаслідок танення снігу та підняття рівня ґрунтових вод з початку лютого у 26 населених пунктах 6 районів області ґрунтовими та поверхневими водами затоплено 2107 будинків.

Найскрутніша ситуація в Цюрупинському та Каланчацькому районах, де підтоплені 1293 та 544 будинків відповідно.

Тривають роботи з відкачування води з осель.