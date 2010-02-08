ЦВК уже опрацювала 91,79% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 91,79% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,47% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,89%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,58%.

Не підтримали жодного із кандидатів 4,45% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 11 млн. 286 тис. 807 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 686 тис. 415 виборців.