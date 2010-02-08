Шуфрич поспішив привітати виборців з перемогою Януковича

У Києві на площі Лесі Українки біля будівлі Центральної виборчої комісії розпочався мітинг прихильників кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз триває виступ народного депутата від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА.

Він, зокрема, привітав учасників мітингу з перемогою В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах та підкреслив, що сьогодні починається новий шлях України. Також депутат зазначив, що люди, які не голосували за В.ЯНУКОВИЧА, не програли - «програла влада».

Зараз на площі знаходиться більш ніж 2 тисячі осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів планує зібрати на акції біля Центральної виборчої комісії близько 50 тис. своїх прихильників.

Зі свого боку міліція посилює охорону по периметру будівлі ЦВК бійцями Внутрішніх військ МВС.