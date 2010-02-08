Розрив між Януковичем і Тимошенко повільно скорочується

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 92,83% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,44% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,92%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,52% (при підрахунку 91,79% протоколів розрив становив 2,58%).

Не підтримали жодного із кандидатів 4,44% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 416 тис. 960 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 822 тис. 469 виборців.

В той же час, як повідомляє офіційний сайт ЦВК, в АР Крим опрацьовано лише близько 57% протоколів, в Луганській області – близько 76%, на Волині – 85%, в Кіровограді - близько 84%, в решті регіонів підраховано від 90 до 100% протоколів.