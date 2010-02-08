В Україні інфляція в січні до грудня 2009р. становила 1,8%

Індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становить 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, індекс цін виробників у січні ц.р. становив 1,9%.

Зокрема, індекс споживчих цін у січні проти грудня на продукти харчування і безалкогольні напої становить 3,2% (0,9% – на хліб, 7,2% – на молоко, сир і яйця, 14,3% – на овочі, 18,4% – на картоплю, 14,7% – на цукор), на алкогольні і тютюнові вироби – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одяг і взуття – 0,1%.

Індекс споживчих цін у січні ц.р. проти січня 2009 року на продукти харчування і безалкогольні напої становив 11,1% (9% – хліб, 17,9% – на молоко, сир і яйця, 16% – на олію і жири, 34,6% – на вершкове масло, вдвічі – на цукор), при цьому ціни на фрукти знизилися на 4,9%, на овочі – на 0,1%, на картоплю – на 9,8%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в грудні 2009 року проти листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні в 2009 році становила 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).