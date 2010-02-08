В Україні ціни виробників промислової продукції зросли на 1,9%
12:47, 08 лютого 2010Різне
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У січні цього року
В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в січні 2010 року порівняно з груднем 2009 року (показник до попереднього місяця) становило 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – 1,9%.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Довідка УНІАН. Зростання індексу цін виробників промислової продукції в січні 2009 року проти грудня 2008 року становило 0,2%.
В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року становило 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.
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