Розрив між Януковичем і Тимошенко продовжує збільшуватись

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 98,34% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,83%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Відтак розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,75%.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,38% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 157 тис. 693 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 469 тис. 839 виборців.