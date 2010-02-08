Системних порушень під час голосування не виявлено

Системних порушень під час голосування у другому турі президентських виборів з боку таборів обох кандидатів у президенти не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО.

«Ми не знайшли системних цих порушень, щоб казати, що десь, з якогось табору пішла певна вказівка, щоб спотворити картину голосування», - сказав він і зауважив: «ми не вважаємо, що всі правопорушення, які були виявлені «чи то замінування, чи то пожежі тощо», могли призвести до зриву виборів».

Також він наголосив, що, на його переконання, «дії міліції ніде не зашкодили виборчому процесу, навіть там, де ми перевіряли автотранспорт, який підвозив людей, хоча напевно ми створили певний дискомфорт людям, але до зриву виборів це не призвело».