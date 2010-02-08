Северінсен: Янукович не переміг би

Колишній доповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханна СЕВЕРІНСЕН вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не переміг би на виборах Президента України, якби не було політичного конфлікту Президента Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Про це Х.СЕВЕРІНСЕН сказала в інтерв’ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

Вживши слово "трагедія" в контексті ймовірної перемоги В.ЯНУКОВИЧА, Х.СЕВЕРІНСЕН водночас висловила думку, що він не поведе Україну до Росії.

Вона вважає, що Європейський Союз має спробувати співпрацювати і має спробувати наблизити Україну до Заходу. “Бо я переконана, що більшість українців хочуть саме до ЄС. На цих виборах було багато помаранчевих кандидатів, які чубилися між собою . Особливо пан ЮЩЕНКО увесь час воював з пані ТИМОШЕНКО. Але я переконана, що більшість українців все одно хочуть бути із Заходом”, - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 98,34% протоколів, за кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,83%.