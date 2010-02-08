Северінсен: Янукович не переміг би
Якби не було політичного конфлікту Ющенка з Тимошенко
Вживши слово "трагедія" в контексті ймовірної перемоги В.ЯНУКОВИЧА, Х.СЕВЕРІНСЕН водночас висловила думку, що він не поведе Україну до Росії.
Вона вважає, що Європейський Союз має спробувати співпрацювати і має спробувати наблизити Україну до Заходу. “Бо я переконана, що більшість українців хочуть саме до ЄС. На цих виборах було багато помаранчевих кандидатів, які чубилися між собою . Особливо пан ЮЩЕНКО увесь час воював з пані ТИМОШЕНКО. Але я переконана, що більшість українців все одно хочуть бути із Заходом”, - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 98,34% протоколів, за кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,58% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,83%.