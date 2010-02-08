Тимошенко може зберегти пост прем'єр-міністра

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може зберегти свій пост за Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відео-мосту "Київ-Москва".

«Я не виключаю, що стратегія Ю.ТИМОШЕНКО полягатиме у загрозі заперечення виборів і невизнанні результатів з тим, щоб ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів змогли домовитися з питання збереження її на посту прем`єр-міністра», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він переконаний, що такий варіант можливий, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО робитиме все можливе, щоб зберегти за собою пост прем`єра.

Зокрема, він відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ обмежений у парламенті при формуванні нової коаліції, а отже, обмежений у маневрі при призначенні нового прем`єра.

«При розриві у 2% ЯНУКОВИЧ виграв, однак не переміг, і залишається питання конвертації цього виграшу на повноцінну політичну перемогу. Юлія ТИМОШЕНКО програла, однак не зазнала поразки», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він відзначив, що Ю.ТИМОШЕНКО зробила у другому турі ривок на 20%, що має велике політичне значення.

Він прогнозує, що спроби жорсткого торгу за посаду прем`єра будуть зроблені з боку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Навіть якщо Ю.ТИМОШЕНКО буде відправлено у відставки, вона залишиться полюсом політики України, і опонентам буде важко розбити її політичний клан і перевербувати бізнес, який за нею стоїть», - сказав він.

«Ю.ТИМОШЕНКО залишається в українській політиці і може претендувати на високі місця на майбутніх парламентських виборах, і вже зараз може розглядатися як реальний кандидат на вибори Президента 2015 року», - переконаний В.КАРАСЬОВ.