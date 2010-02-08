Експерт: Ющенко сприяв перемозі Януковича

Діючий Президент України Віктор ЮЩЕНКО сприяв перемозі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах.

Таку думку висловив сьогодні керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО під час відео-мосту «Київ-Москва».

«Саме позиція ЮЩЕНКА визначила перемогу ЯНУКОВИЧА», - сказав К.МАТВІЄНКО.

Він нагадав, що В.ЮЩЕНКО підписав закон, який унеможливив фальсифікацію з боку прихильників Юлії ТИМОШЕНКО. Також діючий Президент жорстко критикував її під час виборчої компанії та зняв її губернаторів.

«В.ЮЩЕНКО символічно передає В.ЯНУКОВИЧУ булаву», - сказав він.

К.МАТВІЄНКО вважає, що на цих виборах серйозної поразки зазнала українська демократія, тому, що вибору в українців не було. «Боролися два клани – клан ЯНУКОВИЧА і клан ТИМОШЕНКО. Клан ЯНУКОВИЧА виявився більш ефективним», - сказав він.

Він не виключає, що фальсифікації мали місце як на Заході, так і на Сході.

К.МАТВІЄНКО упевнений, якщо Ю.ТИМОШЕНКО визнає свою поразку на виборах, політичного майбутнього у неї немає.

«Я не згоден з тими, хто говорить про політичне майбутнє ТИМОШЕНКО. Якщо зараз вона визнає свою поразку, то політичного майбутнього у неї немає, тому що її партія лідерського типу, як і партія ЯНУКОВИЧА, і ця партія лідерського типу орієнтується на бренд, етикетку - «Юлія Тимошенко». Як тільки, цей бренд зазнає поразки, зникає й сама партія, тому що ідеології у неї немає», - сказав К.МАТВІЄНКО.