АНОНС на 9 лютого

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Прес-конференція компанії БАКОТЕК, одного з провідних дистриб`юторів ліцензійного програмного забезпечення в Україні, присвячена укладенню дистриб`юторської угоди між БАКОТЕК і компанією Quest Software, Inc. Учасники: Євгеній Бадах, директор компанії БАКОТЕК; Пер-гюнар Остбі, директор по роботі з ринками, що розвиваються, Quest Software, Inc. і ін.

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Прес-конференція, присвячена підсумкам роботи ВАТ "Суднобудівельний завод "Залив" (м. Керч) у 2009 році, а також представленню нового генерального директора.

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Пасажирські перевезення - загроза для життя українців і перше завдання для нового Президента України». Учасники: перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Василь Шевченко, заступник міністра транспорту і зв`язку України, директор Державної адміністрації автомобільного транспорту Петро Кравчук, начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті Юрій Майборода, заступник директора компанії «ГЮНСЕЛ» Ерсан Гюнер, ведучий новин 5 каналу Олег Дейнека (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться Інтернет-конференція голови правління OTP Bank Дмитра Зінкова на тему: "Як жити з кредитом?".

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Держмитслужба України проведе “пряму” телефонну лінію з проблемних питань у галузі митної справи.

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