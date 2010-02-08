ЦВК: У Януковича 48,77%, Тимошенко - 45,56%
19:26, 08 лютого 2010Різне
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Опрацьовано 99,30% протоколів
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 99,30% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,77% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,56%.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.
Таким чином В.ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО на 3,12% голосів.
Не підтримали жодного з кандидатів 4,37% виборців.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 344 тис. 988 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 553 тис. 207 виборців.
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