ГОЛОВНЕ на 8 лютого (вечір)

Хроніка дня

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ЦВК: У Януковича 48,77%, Тимошенко - 45,56%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 99,30% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,77% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,56%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Таким чином В.ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО на 3,12% голосів.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,37% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 344 тис. 988 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 553 тис. 207 виборців.

Економіка

Базова інфляція в Україні у січні становила 0,8%

Базова інфляція в Україні в січні 2010 року (до попереднього місяця) становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 0,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує змін цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становив 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

В Україні інфляція у січні до грудня 2009 р. становила 1,8%

Індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становить 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, індекс цін виробників у січні ц.р. становив 1,9%.

Зокрема, індекс споживчих цін у січні проти грудня на продукти харчування і безалкогольні напої становить 3,2% (0,9% – на хліб, 7,2% – на молоко, сир і яйця, 14,3% – на овочі, 18,4% – на картоплю, 14,7% – на цукор), на алкогольні і тютюнові вироби – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одяг і взуття – 0,1%.

Індекс споживчих цін у січні ц.р. проти січня 2009 року на продукти харчування і безалкогольні напої становив 11,1% (9% – хліб, 17,9% – на молоко, сир і яйця, 16% – на олію і жири, 34,6% – на вершкове масло, вдвічі – на цукор), при цьому ціни на фрукти знизилися на 4,9%, на овочі – на 0,1%, на картоплю – на 9,8%.

В Україні ціни виробників промислової продукції зросли на 1,9%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в січні 2010 року порівняно з груднем 2009 року (показник до попереднього місяця) становило 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Інфляція в січні зумовлена ростом цін на продукти

Інфляція в січні ц.р. у розмірі 1,8% до грудня 2009 року зумовлена здебільшого сезонним подорожчанням ряду продуктів, зокрема товарів молочної і плодоовочевої груп, а також стрімким і необгрунтованим зростанням цін на цукор, викликаним подорожчанням цін на цей продукт на світовому ринку та політичною ситуацією в країні.

Про це йдеться у коментарі міністра економіки України Богдана Данилишина, розміщеному на сайті Міністерства економіки.

Крім того, на загальний рівень інфляції значний вплив мало зростання цін на паливно-мастильні матеріали.

Зокрема, товари категорії продукти харчування і безалкогольні напої зросли в ціні на 3,2%, молоко, сир та яйця - на 7,2%, фрукти - на 3%, овочі – на 14,3%, цукор – на 14,7%.

«Ціна на цукор збільшилася 14,7%. Це відбулося внаслідок як дії об`єктивного чинника – зростання цін на світовому ринку, так і під впливом спроб виробників використати зовнішні цінові і внутрішні політичні чинники для власної користі й забезпечити покриття недоотриманих прибутків у попередні періоди різким підвищенням цін», - сказано в коментарі Б.Данилишина.

Фінанси

Нацбанк відмовився оприлюднювати попередні дані про доходи банків

Національний банк України відмовився від практики оприлюднення попередніх даних про доходи і видатки банків.

Так, у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті НБУ про попередні результати діяльності банків на 1 лютого, відсутні дані про доходи і видатки банків.

За інформацією Нацбанку, станом на 1 лютого 2010 року, активи банків становили 870,9 млрд. грн. (-2,2% проти показника на 1 січня 2010 року), загальні активи – 985,1 млрд. грн. (-1,7%). Більшу частину загальних активів становлять кредитні операції - 74,1% (74,1% - на 1 січня).

Зобов`язання українських банків на початок лютого 2010 року становили 764,5 млрд. грн. (-2,4%). Кошти фізичних осіб – 210,6 млрд. грн. (+0,2%), або 28,2% (27,5% - на 1 січня) загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання – 113,8 млрд. грн. (-1,2%), або 15,1% (15,2% - на 1 січня). При цьому термінові кошти становлять 156,4 млрд. грн., або 74,3% загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 54,2 млрд. грн., або 25,7%.

Станом на 1 лютого 2010 року власний капітал українських банків становив 124,7 млрд. грн. (-1,2%), або 14,3% (14,2% - на 1 січня) пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал становить 97,4% від капіталу; спрямовані на збільшення статутного капіталу дивіденди - 0,3%; емісійні різниці - 5,0%; загальні резерви і фонди банків - 12,3%; результати минулих років - 0,5%; результати звітного року, які чекають на затвердження, - (-25,2%); результати поточного року – 1,7%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії - 8%.

Станом на 1 лютого 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 180 банків, зокрема: 177 банків - акціонерні товариства (з них: 69 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 107 банків – публічні акціонерні товариства), 3 банки - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стадії ліквідації - 14 банків, з них 12 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

НБУ зобов`яже банки формувати резерви під кредитні ризики

Національний банк України розробив проект положення про формування банками резервів під кредитні ризики.

Зокрема, в проекті положення, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, вказується, що банк здійснює розрахунки і формує оцінні резерви і резерви за наданими зобов`язаннями у повному обсязі незалежно від розміру його доходів щомісячно станом на перше число кожного місяця до встановленого терміну подання оборотно-сальдового балансу.

У проекті передбачено, що банк формує резерви у тій валюті, в якій визнається актив або надані зобов`язання.

Нацбанк планує зобов`язати банки оцінювати кредитний ризик за фінансовими активами, якими є кредитна і прирівняна до неї заборгованість, фінансова дебіторська заборгованість та цінні папери. Ще одним активом, за яким банк має оцінювати кредитний ризик, є дебіторська заборгованість з господарської діяльності.

У документі пропонується оцінювати кредитні ризики окремо за істотними і неістотними фінансовими активами. До істотних фінансових активів належатимуть: активи, балансова вартість яких перевищує 0,5% регулятивного капіталу банку; активи, які надані інсайдерам банку; активи, розміщені банком на пільгових умовах тощо. Формування оцінних резервів за істотними фінансовими активами відбувається на індивідуальній основі. За фінансовими активами, які не є істотними, банк формує оцінні резерви на індивідуальній або портфельній основі.

До кредитної заборгованості, за якою банк має оцінювати кредитний ризик, регулятор пропонує зараховувати вимоги банку до фізичних і юридичних осіб (зокрема банків) за всіма наданими кредитами, розміщеними депозитами, коштами на кореспондентських рахунках в інших банках.\

НБУ подовжив мораторій у «Трансбанку»

Національний банк України подовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» до 1 березня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Постановою Національного банку України від 3 лютого 2010 р. № 43 продовжено мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» шляхом введення мораторію на задоволення вимог кредиторів терміном на один місяць – з 4 лютого 2010 року до 1 березня 2010 року включно, окрім зобов`язань АКБ «Трансбанк» за договорами банківських вкладів (депозитів) і банківських рахунків фізичних осіб, а також зобов`язань перед Національним банком України», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня 2009 року ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Трансбанк». Тимчасову адміністрацію введено терміном на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців.

Тимчасовим адміністратором призначено Михайла БЕРДІЯ. З 4 червня 2009 року тимчасовим адміністратором в банку було призначено незалежного експерта Олександра АНДРІЙЧУКА.

Згідно з постановою правління НБУ № 519 від 1 вересня 2009 року, мораторій на задоволення вимог кредиторів було подовжено з 2 вересня до 2 грудня 2009 року, окрім зобов`язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переказу коштів у рамках лімітів, визначених тимчасовим адміністратором.

Правління НБУ постановою № 716 від 2 грудня 2009 року подовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» шляхом введення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів з 3 грудня 2009 року до 3 лютого 2010 року.

ПЕК

Борг підприємств ТКЕ за газ перевищив 3 млрд. грн.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборговували за спожитий з початку нового опалювального сезону, з 1 жовтня 2009 р., природний газ 3,089 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

Наголошується, що, за даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ з ДК «Газ України» в новому опалювальному сезоні на 5 лютого ц.р. становить 48%.

Найбільші борги за спожитий природний газ нагромадили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівської областей, а також АР Крим.

Крім того, залишається незадовільним стан розрахунків підприємств ТКЕ за підсумками опалювального сезону 2008-2009 років (з 1 жовтня 2008 р.). Станом на 5 лютого 2010 року рівень оплати підприємств ТКЕ за спожитий газ становить 78%, а борг перед компанією – 1,975 млрд. грн.

Загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж минулого (2008-2009 рр.) і нового (2009-2010 рр.) опалювальних сезонів, становить понад 5 млрд. грн.

Крім того, продовжує нагромаджувати заборгованість за спожитий природний газ столична енергокомпанія АК «Київенерго». Заборгованість київських теплоенергетиків перед ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. становить понад 1,56 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 33%).

Будівництво

«Київміськбуд» не планує підвищувати вартість житла

Холдингова компанія «Київміськбуд» цього року не планує підвищувати вартість житла у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь Можар.

«Попри те, що відбуваються інфляційні процеси, очікується подорожчання будівельних матеріалів, у наші плани не входить змінювати ціну (на житло - УНІАН) в бік подорожчання, а (плануємо - УНІАН) утримувати її на досягнутому рівні», - сказав він.

На думку В.Можара, утримувати вартість житла на нинішньому рівні можливо за рахунок вдосконалення проектів, мінімізації втрат у процесі реалізації проектів і вдосконалення організаційних і управлінських процесів.

«Інша проблема здешевлення житла лежить у площині рішень, які повинні бути прийняті державою. Це - виділити земельні ділянки під забудову доступного житла, вирішити інженерне забезпечення цих ділянок, домовитися з місцевою владою про відсутність додаткових навантажень на забудовників, які реалізують такі проекти. Тоді це дасть змогу вийти на рівень близько 8 тис. грн. за 1 кв. м спорудженого житла», - вважає він.

За оцінками президента холдингу, середня вартість житла економ-класу на вторинному ринку Києва становить близько 12 тис. грн./кв.м, на первинному ринку столиці – близько 11 тис. грн./кв.м.

При цьому вартість житла, яке реалізовує «Київміськбуд», становить 9,5-9,8 тис. грн./кв.м.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 218 тис. кв. м житла, що становить 30% загального обсягу житлового будівництва у Києві і 14% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на суму 2,9 млрд. грн.

Вторинне житло Києва подорожчало

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир з 1 по 7 лютого зросла на 0,45% - до 1 683 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 288 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 671 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Соломенському – на 0,42% (6 дол.) – до 1 519 дол., Шевченківському – на 0,39% (9 дол.) – до 2 192 дол., Дніпровському – на 0,44% (6 дол.) – до 1 385 дол., Голосіївському – на 0,41% (7 дол.) – до 1 682 дол. за 1 кв. м, Святошинському – на 0,55% (8 дол.) – до 1 397 дол., Подольському – на 0,49% (8 дол.) – до 1 555 дол., Дарницькому – на 0,52% (7 дол.) – до 1 288 дол., Деснянському – на 0,61% (8 дол.) – до 1 325 дол./кв. м, Оболонському – на 0,35% (6 дол.) - до 1 708 дол. та у Печерському районах - на 0,41% (11 дол. ) – до 2 671 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Валютний ринок

Офіційний курс валют НБУ на 9 лютого

100 USD США – 800.7400 (на 8 лютого – 800.0400)

100 EUR – 1095.0120 (на 8 лютого – 1095.3348)

10 RUR – 2.6240 (на 8 лютого – 2.6260)

Облікові курси банківських металів на 9 лютого

за 10 тройських унцій (грн.):

959 XAU 10 Золото – 85679.18 (на 8 лютого – 84184.21)

961 XAG 10 Срібло – 1212.32 (на 8 лютого – 1213.66)

962XPT10Платина-119310.26(на 8 лютого-118165.91)

964XPD10Паладій-32510.04(на 8 лютого-30961.55)

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0540/8,0850 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,0650/8,0750 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0620/8,0790 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2643/0,2653 грн./рубль, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2645/0,2649 грн./рубль. На час закриття ціни майже не змінилися – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і становить 30,43 рублів за долар (+0,2625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3704/1,3706 дол./євро, а до 15:00 знизилися до 1,3669/1,3671 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,0320/11,0765 грн./євро, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 11,0390/11,0545 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні опустилися до 11,0175/11,0430 грн./євро.