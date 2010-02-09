Тимошенко не визнає перемогу Януковича

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вирішила не визнавати перемогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України.

Таку позицію вона оголосила на засіданні фракції БЮТ у понеділок ввечері, повідомляє “Українська правда” з посиланням на свої джерела.

"Я ніколи не визнаю легітимність перемоги ЯНУКОВИЧА з такими виборами", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона поставила своїм юристам завдання готуватися до судового оскарження результатів виборів.

Також, як один з варіантів, Ю.ТИМОШЕНКО озвучила проведення третього туру голосування.

За словами співрозмовника видання, частина “бютівців” на чолі з віце-спікером Миколою ТОМЕНКО виступають за визнання перемоги В.ЯНУКОВИЧА і перехід Ю.ТИМОШЕНКО в опозицію.

Однак, зазначають джерела, на засіданні лунали думки про необхідність боротися за перемогу Ю.ТИМОШЕНКО.