Вибори Президента - великий успіх України

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК називає вибори Президента великим успіхом України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив 8 лютого, відкриваючи сесію Європарламенту.

“Що стосується повідомлень наших колег з Європарламенту, які спостерігали за виборами, то вони повідомляють, що, незважаючи на певну кількість скарг та порушень під час голосування, загалом виборчий процес відповідав демократичним процедурам та методам. Це великий успіх для всієї України”, - сказав Президент Європарламенту.

Він зазначив, що ще 5 років тому ситуація в Україні була зовсім іншою.

Є.БУЗЕК також від імені Європарламенту побажав новому Президенту України, обраному демократичним та мирним шляхом, розпочати роботу на благо своєї країни.

“Я би хотів закликати всі політичні сили України подолати розбіжності та швидко перейти до співпраці в питаннях соціально-економічних реформ, реформи судової системи та конституційної реформи, а також останнє за списком, але не останнє за значенням – продовжувати виконання Європейського порядку денного”, - сказав Президент Європарламенту.

Він наголосив, що цей заклик стосується і майбутнього уряду, і майбутньої опозиції України.