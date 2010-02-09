БЮТ оскаржуватиме в судах результати виборів

Представники кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО оскаржуватимуть в судах результати виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК.

За її словами, відповідне рішення про оскарження результатів виборів було ухвалене вчора ввечері на засіданні фракції БЮТ.

«Рішення було прийнято вчора оскаржити по дільницях, потім відповідно вимагати перерахунку по округах і, якщо буде позитивний результат в судах, ставити під сумнів загальний результат виборів», - сказала вона.

За словами О.ШУСТІК, в Україні дуже багато дільниць, результати голосування на яких можна було б оскаржити, оскільки є докази фальсифікацій.

Крім того, О.ШУСТІК додала, що 5,6% виборців проголосували вдома без відповідних довідок, голосували, за її словами, «живі та ненароджені» в Донецькій, Дніпропетровській та інших східних областях.

Водночас, за словами О.ШУСТІК, на даний момент не можна стверджувати, що в разі невизнання виборів в деяких округах обов’язково йтиме мова про третій тур.

«Третій тур взагалі-то законом не передбачений, але він був і не передбачений в 2004 році», - сказала вона.

О.ШУСТІК зауважила, що зараз складно дати точне визначення того процесу, який дасть можливість виявити реальні результати виборів. Вона не виключила, що одночасно з додатковим етапом голосування можна буде просто перерахувати голоси виборців у другому турі.