Інкерманський завод марочних вин збільшив продажі на 40%

ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» (АР Крим), один з найбільших виробників вина, за підсумками 2009 року збільшив продажі вин ТМ «Inkerman» на 40%, у порівнянні з 2008 роком – до 6,64 млн. л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У компанії повідомили, що згідно зі звітом дослідницької компанії MEMRB, у грошовому виразі частка ринку інкерманських вин складає 11,3%, а в натуральному – 8,4%.

Компанія, посилаючись на дані Держкомстату, повідомила, що в 2009 році обсяг виробництва на Інкерманськом заводі марочних вин склав 1 млн. дав (10 млн. літрів).

Довідка УНІАН. Перший національний виноробницький холдинг (ПНВХ) входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ). Як структура, що управляє, холдинг об`єднує лідерів українського виноробства: ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (Севастополь, АР Крим), АПФ "Таврія" (Нова Каховка, Херсонська обл.), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинський+" (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСО "Чорноморець" (АР Крим, Бахчисарайський район), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу складає більше 4 тис. га.