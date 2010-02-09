Надходження до зведеного бюджету України збільшилися на 30%

У січні 2010 року до зведеного бюджету України надійшло понад 11,44 млрд. грн. податків і зборів, що на 30%, або 2,634 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, розміщеному на офіційному сайті ДПАУ.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 7,036 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 4,405 млрд. грн.

До загального фонду держбюджету надійшло 6,34 млрд. грн., що становить 100% планових показників.

План бюджетних надходжень виконаний з податку на прибуток, з акцизного збору з вироблених і ввезених товарів, з прибутку господарських організацій, який вилучається до бюджету, а також з рентних платежів (видобування нафти, природного газу).