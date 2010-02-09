ЦВК опрацьовала 99,97% протоколів

За кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані опрацьованих 99,96% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 475 тис. 543 виборця, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тис. 71 виборець.

Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 886 тис. 472 голоси або 3,48%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.