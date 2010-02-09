Кріль: "Дахи над головами “регіоналів” потрібно ремонтувати"

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає представників Партії регіонів припинити розмови і розпочати переговори про консолідацію політичних сил.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Не двері у фракції НУ-НС потрібно міняти, а дахи над головами “регіоналів” потрібно ремонтувати», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи слова заступника голови фракції Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА про те, що «треба вже змінювати двері, інакше, коли почне формуватися нова коаліція, вона не витримає під їхнім (охочих від НУ-НС увійти у коаліцію) напором».

За словами І.КРІЛЯ, «у “регіоналів” позносило “дахи над головою”. Вони за два дні до другого туру наговорили стільки, що маючи відрив у 10 відсотків від Юлії ТИМОШЕНКО у першому турі, Віктор ЯНУКОВИЧ ледве виграв у неї з різницею у 3 відсотки».

«Прийшовши до влади, “регіонали” мали б розпочати серйозні переговори, які приведуть до консолідації політичних сил навколо виконання програми нового Президента. Натомість сьогодні, крім наповнення інформаційного простору гучними заявами нічого серйозного не робиться», – сказав І.КРІЛЬ.

Він додав, що «Віктору ЯНУКОВИЧУ варто прищемити язики деяких своїх спікерів. А то вони і тепер договоряться до того, що замість бажаної для майбутнього президента коаліції в парламенті на основі Партії регіонів, отримають продовження прем`єрства ТИМОШЕНКО та стабільну коаліцію на основі БЮТ».