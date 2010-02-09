«Шабо» робитиме вино з «Лисячого хвоста»

Компанія «Шабо», один з найбільших українських виробників тихих та ігристих вин та коньяків, в 2010 році починає реалізацію нового винного проекту під назвою «Тельті-Курук». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Першочергова задача проекта – відродження та розвиток унікального автохтонного сорту винограду «Тельті-Курук» («Лисячий хвіст»), який в околицях Шабо вирощують вже кілька тисячоліть. Сьогодні Україна і безпосередньо с.Шабо залишилися практично єдиним місцем в світі, де зберігся цей сорт.

Зазначається, що на протязі п’яти років виноградарі та винороби Шабо, енологи України, Франції та Італії займались вивченням цього рідкісного сорту, його потенціалу, й дійшли висновку, що «Тельті-Курук» призначений для виробництва вина високої якості. В результаті проведених селекційних робіт на ділянках цього сорту були відібрані найкращі лози, з яких буде посаджений унікальний виноградник.

“Для нашої країни відродження автохтонного сорту винограду є найважливішою подією, бо, не зважаючи на багатолітню історію, виноробство в Україні базується переважно на завезених сортах. Найбільш поширені з них – європейські (Шардоне, Совіньон, Аліготе, Каберне-Совіньон, Мерло). Проте більшість європейських виноробних країн дуже пишаються своїми унікальними сортами винограду, характерними лише для конкретної місцевості, розвиток яких відбувався на протязі віків. Кожен такий сорт неповторний та є своєрідною «візитною карткою» «своєї» країни. Наприклад, лише в Грузії нараховується біля 500 автохтонних сортів винограду! В Україні, нажаль, їх набагато менше", - зазначили в компанії.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислова компанія Шабо» (Одеська обл.) – вертикально інтегрований виноробний холдинг з повним циклом виробництва. Компанія виробляє коньяки, тихі та ігристі вина під ТМ «Шабо». Компанія має близько 1 тис. га власних виноградників.

В 2009 р. компанія відкрила перший в Україні брендленд вина «Центр культури вина Шабо», головною метою якого є підвищення культури споживання вина. Об’єкт внесений комісією Радою Європи в туристичну карту європейських винних маршрутів.