У Запоріжжі накладають арешт на автомобілі боржників

17:23, 09 лютого 2010
Різне
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За житлово-комунальні послуги

У Запоріжжі почали заарештовувати автомобілі боржників за тепло і гарячу воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі запорізького концерну "Міські теплові мережі", яке здійснює в Запоріжжі подачу гарячої води і теплопостачання, Державна виконавча служба наклала арешт на автомобіль жителя Коммунарського району Запоріжжя, борг якого за послуги концерну перевищив 5 тис. грн.

"Представник ГИС (Державної виконавчої служби - УНІАН) спільно з юрисконсультом концерну відвідали боржника (заборгованість понад 5000 грн.) за місцем проживання, і ГИС Коммунарського району наклала арешт на автотранспортний засіб", - повідомили в прес-службі, відзначивши, що після застосування подібних заходів боржник, що раніше не оплачував послуги концерну, погасив всю заборгованість в повному об`ємі протягом декількох днів.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємства концерн "Міські теплові мережі" - підприємство-монополіст, по наданню в Запоріжжі послуг з подачі гарячої води і теплопостачання. Борг підприємства за спожитий в поточному опалювальному сезоні природний газ складає 123,7 млн. грн.

Загальний борг населення за надані концерном послуги (з урахуванням боргів за минулий опалювальний сезон) складає більше 170 млн. грн.

 

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