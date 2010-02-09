Шевчук: ПР уже відмовляється від своїх зобов'язань

Команда Віктора Януковича, не дочекавшись оголошення результатів виборів, починає згортати соціальну реформу і відмовлятися від своїх підвищених соціальних зобов`язань.

Так прокоментував зрив голосування у другому читанні за Закон №1416 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» народний депутат України від БЮТ, перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики і праці Олег Шевчук.

У переданому УНІАН коментарі О.Шевчук зазначає: «Вже зараз, не дочекавшись оголошення перемоги В.Януковича, його команда почала масово згортати соціальні реформи, цинічно відмовляючись від своїх підвищених соціальних зобов`язань перед виборцями. Саме фракція В.Януковича провалила голосування у другому читанні і в цілому Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

Депутат зазначив, що фракція Партії регіонів дала лише 2 голоси із 172 за законопроект, розроблений їхніми ж депутатам, – «це найяскравіший доказ того, яким чином команда В.Януковича «покращуватиме» життя своїх виборців вже сьогодні», – заявив О.Шевчук.

На його думку, всі соціальні ініціативи ПР спіткає така ж доля, як і закон Михайла Папієва №1416. «Сьогодні колишній і, можливо, майбутній міністр соціальної політики М.Папієв, автор законопроекту, який буквально минулого тижня стояв під стінами уряду, вимагаючи підвищення соціальних стандартів, цього тижня позбавляє понад 200 тисяч малозабезпечених надії на поліпшення їхнього соціального захисту. Завтра ревізії будуть піддані всі ініціативи щодо підвищення і прожиткового рівня, і мінімальної заробітної плати. Саме в цьому полягає суть гасла ПР «Україна – для людей». Такі дії нічим іншим, як політикою подвійних стандартів, назвати не можна», – наголосив депутат.