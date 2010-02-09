Богатирьова радить Тимошенко припинити “безпринципну боротьбу”

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє про очевидність перемоги лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України і закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО припинити “безпринципну боротьбу за владу”.

На цьому наголошується у переданій агентству УНІАН заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ щодо результатів другого туру виборів Президента.

Секретар РНБО наголошує, що “лідер опозиції В.ЯНУКОВИЧ отримав прямий мандат довіри українського народу на виборах Президента України”.

“Перемогла прагматична програма соціально-економічного розвитку, прогнозованість курсу на збереження інститутів демократії, а також політика зовнішніх компромісів та порозуміння. Поразку отримали соціальний популізм, політика неправди та непрозорих рішень як подразників глибоких внутрішніх і зовнішніх конфліктів”, - вважає вона.

Р.БОГАТИРЬОВА наголошує, що принципово важливу роль у забезпеченні чесних і демократичних виборів, законності, правопорядку під час їхнього проведення відіграла Рада національної безпеки і оборони України, яка своїми рішеннями забезпечила політико-правові умови проведення виборів в конституційному полі та режимі демократичних стандартів.

”Президент Віктор ЮЩЕНКО виступив ефективним державним арбітром і гарантом між політичними силами у змаганнях за владу, а також в захисті виборчих прав і свобод громадян. Це засвідчено й відсутністю серйозних порушень виборчого законодавства і системних фальсифікацій при голосуванні”, - заявила вона.

На переконання секретаря РНБО, Україна отримала шанс забезпечити правонаступництво влади, яка повинна негайно зосередитися на протидії ключовим внутрішнім і зовнішнім викликам та загрозам.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що необхідно швидко та ефективно діяти в умовах реальної нової політичної більшості навколо новообраного Президента України для захисту національних інтересів. “Ми можемо мати дієву, амбітну та ідеологічно передбачувану опозицію. Зважаючи на великий досвід у владі, вона здатна і зобов’язана працювати спільно із новообраним Президентом, новою політичною більшістю та її урядом в напрямку розбудови України як сильної європейської держави”, - йдеться у її заяві.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що “потрібно усвідомити, що безпринципна боротьба за владу, амбіції, егоїзм, використання суспільства, а не представництво його інтересів, є найбільшою загрозою для стабільності і розвитку”.

Тому, на її думку, зараз пріоритетним є відновлення бюджетного процесу і негайне прийняття державного бюджету на 2010 рік, пошуки програм оптимізації повернення критичних зовнішніх боргів, забезпечення курсової валютної, цінової споживчої та кредитної політики. “Це й має стати практичною інноваційною програмою розвитку для двох крил української демократії: політичної більшості на чолі з новим Президентом і відданої національному інтересу опозиції. Це є головне завдання національної безпеки на найближчий час”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

На її переконання, це зобов’язує переможця виборів Президента України, згідно із положенням Конституції, приступити до виконання своїх обов’язків в інтересах нації і для захисту суверенних позицій української держави у світі, а переможеного – визнати легітимність волі українських виборців і виконати важливу функцію «вартового демократії».

”Світ аплодує переможцю виборів Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ. Ще більше він готовий аплодувати Юлії ТИМОШЕНКО, яка, після оприлюднення офіційних результатів Центральною виборчою комісією виборів Президента України, публічно визнає їх, як це історично роблять політичні лідери сучасних демократій”, - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.