Засідання Кабміну перенесено на 11 лютого

Чергове засідання Кабінету міністрів України, яке мало відбутися завтра, 10 лютого, перенесено на четвер, 11 лютого.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

Джерело зазначило, що перенесення засідання пов`язане з тим, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та інші члени уряду планують завтра бути присутніми на похоронах генерального конструктора запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» ім. Івченка Федора Муравченка.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, генеральний конструктор ЗМКБ "Прогрес" Ф.Муравченко пішов із життя 8 лютого на 81-му році життя.

Поховання Ф.М.Муравченка відбудеться завтра на Капустяному кладовищі Запоріжжя.