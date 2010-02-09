Сесію Київради у черговий раз перенесено

Сесію Київради вкотре перенесено – з 18 на 25 лютого, сказав «Столиці.Главред» депутат міськради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні президії Київради. Воно пов`язане з бажанням депутатів допрацювати низку питань, які вони не встигають вивчити через велику кількість проектів рішень. При цьому депутатський корпус вимагає надати всі документи, оскільки в політиків відсутні чимало проектів рішень.

Як відомо, востаннє депутати вирішили провести засідання 18 лютого. Крім того, сесію намагалися призначити ще кілька разів у січні, проте засідання так і не відбулося, йдеться в повідомленні.

Крім того, до порядку денного Київради включено питання про ситуацію із захопленням приміщення книжкового магазина «Сяйво». Даний випадок було доручено ретельно вивчити постійній комісії міськради з питань регламенту та правопорядку.

Також фракція БЮТ вимагає заслухати звіт із приводу перерахунку квартплати. Зокрема, депутатів цікавить, чому в платіжках за неякісне прибирання снігу й льоду вирахували таку мізерну суму - всього від 3 до 7 грн., йдеться в повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.