Головне на 9 лютого

Хроніка дня

***

Вибори: Опрацьовано 99,99% протоколів: за Януковича - 48,95% виборців, за Тимошенко – 45,47%

За кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані опрацьованих 99,99% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 480 тис. 348 виборця, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 202 виборець.

Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 3,48%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.

Влада: Засідання Кабміну перенесено на 11 лютого

Чергове засідання Кабінету міністрів України, яке мало відбутися завтра, 10 лютого, перенесено на четвер, 11 лютого.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

Джерело зазначило, що перенесення засідання пов`язане з тим, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та інші члени уряду планують завтра бути присутніми на похоронах генерального конструктора запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» ім. Івченка Федора Муравченка.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, генеральний конструктор ЗМКБ "Прогрес" Ф.Муравченко пішов із життя 8 лютого на 81-му році життя.

Поховання Ф.М.Муравченка відбудеться завтра на Капустяному кладовищі Запоріжжя.

Сесію Київради вкотре перенесено – з 18 на 25 лютого, сказав «Столиці.Главред» депутат міськради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні президії Київради. Воно пов`язане з бажанням депутатів допрацювати низку питань, які вони не встигають вивчити через велику кількість проектів рішень. При цьому депутатський корпус вимагає надати всі документи, оскільки в політиків відсутні чимало проектів рішень.

Як відомо, востаннє депутати вирішили провести засідання 18 лютого. Крім того, сесію намагалися призначити ще кілька разів у січні, проте засідання так і не відбулося, йдеться в повідомленні.

Крім того, до порядку денного Київради включено питання про ситуацію із захопленням приміщення книжкового магазина «Сяйво». Даний випадок було доручено ретельно вивчити постійній комісії міськради з питань регламенту та правопорядку.

Також фракція БЮТ вимагає заслухати звіт із приводу перерахунку квартплати. Зокрема, депутатів цікавить, чому в платіжках за неякісне прибирання снігу й льоду вирахували таку мізерну суму - всього від 3 до 7 грн., йдеться в повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

Бюджет: Надходження до зведеного бюджету України збільшилися на 30% У січні 2010 року до зведеного бюджету України надійшло понад 11,44 млрд. грн. податків і зборів, що на 30%, або 2,634 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, розміщеному на офіційному сайті ДПАУ.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 7,036 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 4,405 млрд. грн.

До загального фонду держбюджету надійшло 6,34 млрд. грн., що становить 100% планових показників.

План бюджетних надходжень виконаний з податку на прибуток, з акцизного збору з вироблених і ввезених товарів, з прибутку господарських організацій, який вилучається до бюджету, а також з рентних платежів (видобування нафти, природного газу).

ПЕК: Рахункова палата: ЧАЕС - потенційно небезпечний об`єкт

Рахункова палата України заявляє, що Чорнобильська АЕС залишається потенційно небезпечним об`єктом.

Про це йдеться у прес-релізі Рахункової палати, переданому УНІАН.

“Щорічні програми робіт на майданчику Чорнобильської АЕС мали формальний характер і не відображали заявленої у бюджетних запитах потреби, затверджувалися і коректувалися фактично по закінченні фінансового року під уже виділені обсяги фінансування і виконані роботи. У результаті планування робіт і управління коштами держбюджету здійснювалося безсистемно. Аудитори Рахункової палати встановили, що фінансування витрат бюджетних програм на ці цілі здійснювалося за залишковим принципом”, - сказано у прес-релізі.

За даними Рахункової палати, фінансування у 2007-2009 рр. витрат, пов`язаних із Чорнобильською АЕС, здійснювалося не в повному обсязі, внаслідок чого заплановані програми припинення експлуатації енергоблоків №№ 1, 2, 3 не виконані. Блоки ЧАЕС від ядерного палива повністю не звільнені. Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у їхніх приреакторних басейнах витримки.

План заходів на об`єкті „Укриття” не виконується. Внаслідок цього розрахункова вартість робіт з його виконання за цей час зросла з 758 млн. євро до 1,6 млрд. євро.

Перетворення об`єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а саме - введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента (НБК), має завершитися в 2012 році, проте затримується майже на рік тільки на стадії проектування. Це свідчить про незадовільну організацію і управління коштами, спрямованими з усіх наявних джерел фінансування на його виконання (як з боку уряду України, так і з боку ЄБРР), і не виключає подальшого зростання вартості будівництва НБК.

Введення в експлуатацію Сховища відпрацьованого ядерного палива - 2 (СВЯП-2) і заводу з переробки рідких радіоактивних відходів затримується більш ніж на 10 років.

«Таким чином, подолання наслідків катастрофи здійснюватиметься із затримкою, а Чорнобильська АЕС несе потенційну загрозу і через 24 роки після катастрофи», - наголошується у прес-релізі.

"Укренерго" проведе березневий аукціон з експорту електроенергії НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в березні.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, як і на попередній місячний аукціон, на цей компанія вирішила виставити 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює у синхронному режимі з UCTE, і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини. Перетин «Бурштинського енергоострову» розбитий на 4 нерівних лота: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги з доступу до перетину за всіма лотами гарантуються тільки на певні періоди місяця.

Стартова ціна лотів «Бурштинського енергоострову» коливається в межах від 487,536 тис. грн. до 975,072 тис. грн.

Крім того, на аукціон буде виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,457 млн. грн. і 863,635 тис. грн., відповідно.

Також «Укренерго» виставила на торги чотири лоти сумарним обсягом 300 МВт в напрямі на Молдову. У порівнянні з лютневим аукціоном, величина пропускної спроможності, пропонованої до реалізації, виросла на 50 МВт, проте за всіма лотами умовою прописано, що у період з 22 березня по 29 березня вільна пропускна спроможність на Молдові відсутня. Стартова ціна на 4 лоти напряму на Молдову коливається від 400,476 тис. грн до 800,952 тис. грн.

Мінекономіки підвищило рентну плату за газ Міністерство економіки України підвищило корегуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, зокрема нафтовий (попутний) газ, у січні 2010 р. на 46,8% - із 1,1594 у грудні 2009 р. до 1,7030.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінекономіки.

У повідомленні наголошується, що митна вартість січневих партій природного імпортованого газу, заявлена декларантами, в перерахунку на 1000 куб. м становить 305,68 дол.

Як повідомлялося, в кінці грудня 2008 р. Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно зі законом, рентна плата за природний газ, зокрема нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.

АПК: Цукрова галузь потребує 100-150 млн. дол. інвестицій – АПУ Для створення в довгостроковій перспективі конкурентоспроможної цукрової галузі в Україні необхідно 100-150 млн. дол. інвестицій.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН президент Аграрної палати України (АПУ) Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

На думку фахівців компанії, в Україні відсутня державна політика стимулювання інтенсивного вирощування цукрового буряку і ефективного цукрового виробництва. «У 2009 році ми одержали негативне злиття декількох чинників. Фінансово-економічна криза позбавила галузь оборотного капіталу для вирощування цукрового буряку і закупівлі його заводами. Не було необхідної підтримки з державного бюджету. Дотації Мінагрополітики профінансовані лише на 25%. Дефіцит цукру спостерігається і на міжнародних ринках. Таким чином, недовиробництво цукру в Україні і в світі призвело до стрибка цін на нього в 2,5 разу на українському ринку. Крім того, негативну роль зіграла непродумана політика відносно імпорту цукрової тростини», – зазначив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

АПУ рекомендувала уряду стимулювати вирощування цієї культури в певних регіонах і із застосуванням спеціальних технологій для збільшення врожайності до більш як 400 ц/га. Це дозволило б вийти на оптимальну вартість цукрового буряку для виробників цукру. При цьому зберігається необхідність стимулювання підвищення цукристості буряку.

Крім того, АПУ ще в 2005 році запропонувала уряду провести концентрацію в цьому секторі для залучення двох-трьох стратегічних інвесторів за прикладом міжнародної компанії British Sugar. У той час у країні існувало близько 150 цукрових заводів, половина з яких працювала на технологічному устаткуванні 50-річної давнини. «На жаль, це не було зроблено. Сьогодні унаслідок безсистемного скорочення потужностей залишилося близько 60 підприємств, але основні проблеми галузі не розв`язані», – додав він.