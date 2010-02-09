За Януковича - 48,95% виборців, за Тимошенко – 45,47%
20:16, 09 лютого 2010Різне
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Опрацьовано 99,99% протоколів
За кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.
Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані опрацьованих 99,99% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 480 тис. 348 виборця, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 202 виборець.
Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 3,48%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.
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