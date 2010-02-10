Качинський готує вітання Януковичу

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ планує привітати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА із перемогою на виборах Президента України після оголошення їх офіційних результатів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр із міжнародних справ канцелярії польського Президента Маріуш ХАНДЗЛІК.

„Готується привітання. Президент очікує оголошення офіційних результатів”, - сказав він.

М.ХАНДЗЛІК зауважив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ не зволікатиме із привітанням В.ЯНУКОВИЧА до завершення можливого судового оскарження результатів виборів, про які заявили представники штабу іншого кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО.

Співрозмовник агентства зазначив, що вибори Президента України відбулися згідно з міжнародними стандартами, що підтвердили численні спостерігачі, зауваживши, що глава Польської держави дуже задоволений цим фактом та вітає українську владу.

„Це величезне досягнення демократії в Україні та Помаранчевої революції”, - сказав він.

За словами М.ХАНДЗЛІКА, раніше Л.КАЧИНСЬКИЙ неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати із будь-яким демократично обраним Президентом України, додавши, що польська влада й надалі підтримуватиме євроатлантичні прагнення українців.

Він зазначив, що глава Польської держави сподівається, що новий Президент України один із перших своїх візитів здійснить до Польщі.

М.ХАНДЗЛІК також повідомив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ після оголошення попередніх результатів виборів ще не спілкувався ні з В.ЯНУКОВИЧЕМ, ні з Ю.ТИМОШЕНКО, яка, за попередніми даними ЦВК, набрала на 3,5% менше голосів, ніж її конкурент.